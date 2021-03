Aston Martin-leiding springt nu al in de bres voor Sebastian Vettel

Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer heeft zich nu al geroepen gevoeld om coureur Sebastian Vettel te verdedigen. Vettel kende een miserabel eerste raceweekend in dienst van zijn nieuwe werkgever. De Duitser kwam in de kwalificatie - mede door gele vlag-situaties - niet door Q1, incasseerde een grid straf, reed Esteban Ocon van achteren aan in de race en bivakkeerde verder veelal in de achterhoede.

Niet wat je van een viervoudig wereldkampioen zou verwachten, maar Aston Martin neemt hun rijder in bescherming. Szafnauer: "Het is veel te vroeg om al conclusies te trekken. We hebben pas één race gehad. Ja, het was niet zijn beste race, maar er waren ook zat positieve punten. Sebastian startte als laatste, maar hij slaagde erin om zich op te werken naar een positie in de top tien en hij voelde zich beter in de auto dan eerder in het weekend."

"Zijn rondetijden verschilden niet zo veel van die van Lance Stroll, die het team door en door kent en de auto beter kent. Lance eindigde op een redelijke tiende plaats en bij vlagen waren zijn rondetijden op zowel de medium als de zachte compound competitief, net als die van Sebastian. Ik ga met Sebastian praten om het weekend door te nemen, maar het is veel te voorbarig om nu al een oordeel te vellen", aldus Szafnauer.

De Aston Martin-teambaas heeft er dan ook alle vertrouwen in dat Vettel na een gewenningsperiode het beoogde niveau tentoon zal spreiden. "De auto die hij nu bestuurt is compleet anders dan wat hij gewend was, wat betreft karakteristieken, aandrijflijn en ga zo maar door. Hij voerde tijdens de kwalificatie nog veranderingen aan de set-up door om de wagen meer naar zijn wens te maken, maar toen gooiden de gele vlaggen roet in het eten."

"Het is vroeg dag. Hij heeft niet veel kunnen testen. We hadden maar drie testdagen en die dagen moest hij delen met Lance, en de grootste problemen speelden zich af op de momenten dat Sebastian in de auto zat. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we hem krijgen waar we hem hebben willen", besluit Szafnauer.