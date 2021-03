Ferrari-teambaas deelt sneer uit aan vertrokken Sebastian Vettel

Het team van Ferrari beschikt eindelijk weer over twee competitieve coureurs. Met die opmerking deelt Ferrari-teambaas Mattia Binotto indirect een sneer uit aan Sebastian Vettel, die deze winter verkaste naar Aston Martin. De Scuderia doet komend seizoen een beroep op Charles Leclerc en Carlos Sainz, die bij de seizoensopener in Bahrein respectievelijk als zesde en achtste eindigden.

Binotto verklaarde over dat resultaat aan Sky Italia: "Het is een goed begin. Carlos werkt goed samen met Charles. We kunnen eindelijk weer op beide rijders rekenen. En de wetenschap dat we weer op elkaar kunnen rekenen is belangrijk, want dat beïnvloedt ook de sfeer binnen het team. Op dit moment zijn de overige teams onze rivalen. Zodra we terugkeren aan de top, zullen onze coureurs elkaars concurrenten zijn."

Ferrari mikt dit seizoen op de derde plaats bij de constructeurs en beschouwt McLaren als belangrijkste tegenstrever. Binotto vervolgt: "Wat Red Bull Racing en Mercedes zullen doen, dat weet ik niet. Voor ons is het lastig om voor podiumplekken te vechten, aangezien die twee teams sneller zijn dan wij. Wij kunnen gaan voor de derde plek in het constructeurskampioenschap en daarvoor moeten we McLaren verslaan."

Leclerc sluit zich daarbij aan. "We presteren duidelijk beter dan vorig seizoen, maar we hebben ook nog een lange weg te gaan. Lando Norris was in Bahrein bijvoorbeeld een stuk sneller, net als Red Bull Racing en Mercedes. Die twee teams zijn nog buiten ons bereik. Ik ben echter optimistischer dan vorig jaar. Als je kijkt naar de progressie die wij geboekt hebben, dan is dat niet verkeerd. Nu moeten we hard blijven werken."