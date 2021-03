Positie op de baan vormt de sleutel tot nederlaag Max Verstappen

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen was het hele weekend in Bahrein de snelste, maar toch slaagde hij er niet in om de race te winnen. De Nederlander moest nipt zijn meerdere erkennen in Mercedes-rijder Lewis Hamilton. De strategische keuzes van de teams waren doorslaggevend voor deze uitkomst, denkt Verstappen.

Door eerder te stoppen wist Hamilton voor Verstappen op de baan te komen. De Nederlander beschikte dan wel over verser rubber, maar moest vervolgens eerst een gat dicht zien te rijden. Dat lukte wel, maar er voorbij is iets anders dan ernaartoe. Wetende dat het met de huidige Formule 1-auto's moeilijk inhalen is, had Red Bull Racing misschien een andere strategie moeten hanteren.

Verstappen zegt daarover: "Het is teleurstellend om als tweede over de meet te komen. Het toont eens te meer aan dat de positie op de baan - track position - enorm belangrijk is tegenwoordig, zelfs als je betere banden hebt. Ik kon vrij eenvoudig het gat dichtrijden, maar eenmaal in de buurt van Lewis had ik gewoon totaal geen grip meer. Nog wel meer grip dan Lewis, maar niet genoeg om het verschil te maken."

"Met de huidige auto's verdwijnt het verschil in banden zodra je binnen anderhalve seconde van de auto voor je rijdt", legt de Nederlander uit. "De positie op de baan is van groot belang en die hebben wij opgegeven. Ik heb één kans gehad om Lewis in te halen, toen had hij daarvoor ook even last van een achterligger. Ik ging wijd in bocht 4 en moest de positie teruggeven en daarna was het onmogelijk om een nieuwe poging te wagen. Ik zat steeds net te ver weg. We analyseren wat we beter kunnen doen, maar het is weer aangetoond dat track position de sleutel vormt."