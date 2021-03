Vettel heeft 5 licentie strafpunten en biedt verontschuldigingen aan Ocon: "Waarschijnlijk mijn fout"

Sebastian Vettel kent geen heel gelukkig debuutweekend met Aston Martin. Het tempo was niet goed van het Britse team en terwijl zijn teamgenoot punten scoorde harkte de Duitser zich naar het einde, waarna hij als vijftiende en voorlaatste - voor Mick Schumacher, over de finish kwam.

Vlak daarvoor had hij ook nog een botsing met Esteban Ocon in de Alpine, en na afloop zei de 33-jarige coureur dat hij waarschijnlijk verantwoordelijk was voor de botsing met Ocon, waardoor hij een tijdstraf van 10 seconden kreeg. De tweede penalty van de dag van de Aston Martin-coureur had geen effect op zijn eindpositie.

Hij kreeg de straf omdat hij in de eerste bocht tegen de achterkant van Ocon aanreed, waardoor de Alpine-coureur in een spin terechtkwam, terwijl het paar vocht om de 12e plaats. Vettel zei na de race: "Ik dacht dat hij rechts zou blijven en toen hij links terugkwam, was hij vlak voor me reed ik tegen hem aan. Dus het was waarschijnlijk mijn fout."

"Ik heb meteen na de race met hem gesproken en ik denk dat we het met elkaar eens zijn, dus er valt niet zoveel meer over te zeggen."

5 strafpunten op licentie

De stewards oordeelden dat Vettel volledig schuldig was aan de botsing. Naast zijn tijdstraf kreeg Vettel twee strafpunten op zijn licentie, wat hem op een totaal van vijf bracht. Gisteren ontving hij er al 3 door niet van het gas te gaan toen er dubbele gele vlaggen werden gezwaaid.