Max Verstappen baalt na mislopen P1: "Ik baal er goed van"

Max Verstappen moest genoegen nemen met de tweede plek in de eerste race van het 2021-seizoen. De Nederlander had een perfect weekend, met in alle sessies P1, maar in de race moest de Nederlander genoegen nemen met P2. Max was niet blij na de race, want een P1 was zo dichtbij.

De 23-jarige coureur startte vanaf P1, hij kon Lewis Hamilton vanaf de start achter hem houden. Lewis dook naar binnen voor een nieuw setje banden. Max Verstappen verloor hier wat tijd en besloot ook naar binnen te gaan. Hierna kwam Lewis weer naar binnen, waarop Verstappen niet reageerde. Hij vond zijn pace goed. Uiteindelijk haalde Red Bull Racing de coureur naar binnen. Max kwam met een achterstand van 6 seconden op Lewis Hamilton de baan op. Met nog 10 rondes te gaan kwam hij onder de 3 seconden en reed hij richting de Brit van de Mercedes.

Lewis Hamilton liet in ronde 53 Max niet zo makkelijk voorbijgaan, maar het lukte de Nederlander toch. Hamilton pakte Verstappen in dezelfde ronde terug. De Red Bull van Verstappen was in het geheel sneller, maar toch was de krachtbron van Mercedes sterker op de rechte stukken. Uiteindelijk trok Lewis Hamilton aan het langste eind. “Ja, ik baal er goed van. Ik kijk er wel positief naar, want we hebben een mooi gevecht me ze (Mercedes red.) gehad.”

Max Verstappen meldde in de beginfase van de race op de boordradio ook een probleem met bolide. Red Bull zocht naar het probleem maar kon niets vinden. “Ik weet niet precies wat er was. Het was niet opgelost tijdens de race, we moeten ernaar kijken. We hebben de finish gehaald en dat is belangrijk.”