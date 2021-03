Hamilton na winnen harde bevochte GP Bahrein: "Een van de meest lastige races in tijden"

Lewis Hamilton heeft de Grand Prix van Bahrein op hard bevochte manier weten te winnen. De Brit startte vanaf P2, en wist Max Verstappen door een undercut in te halen. Het leek er op alsof hij de race in de slotfase verloor, maar vanwege track limits moest Max Verstappen hem er langs laten. Hamilton heeft daarna de eerste plek niet meer uit handen gegeven.

"Wat een lastige race was dit", zo vertelt een uitgeputte Lewis Hamilton tegenover podium-interviewer Jenson Button. "Het feit dat we vroeg moesten stoppen maakte het niet makkelijk voor ons, maar we moesten wel op die manier Max afdekken", zo legt Lewis uit.

"In de laatste stint hadden we wat last van de balans. We moesten een compromis vinden tussen sterke rondetijden rijden en genoeg banden overhouden aan het eind van de race wanneer het er écht toe zou doen", zo legt Hamilton verder uit. "Op het einde zat Max echt heel dicht op me. Het lukte nog maar net om hem van ons af te houden. Dit was een van de moeilijkste races die ik in de laatste tijd heb meegemaakt. Ik wil het team dan ook erg bedanken, ook in tijden van waar het lijkt dat we een achterstand hebben."

"Ik heb ontzettend veel zin in de rest van het seizoen. De timing voor hoe spannend het gaat worden is top; ik heb het gevoel als ik op mijn best ben, en Max doet het ook ontzettend goed. We zullen alles op alles zetten om prestaties als dit te blijven neerzetten - ik hou van een uitdaging", zo concludeert Lewis tegenover Jenson Button.