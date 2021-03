Christian Horner: "Max Verstappen kon nog een tiende sneller voor pole position"

Max Verstappen en Red Bull Racing zijn eindelijk het seizoen goed begonnen. In tegenstelling tot de vorige jaren niet met een achterstand op Mercedes maar in alle sessies was de Nederlander de snelste coureur inclusief de pole position waardoor hij morgen vanaf de eerste plek de Grand Prix van Bahrein mag starten.

Tijdens de derde training vanochtend sloeg Verstappen een gat van bijna 7 tienden naar Lewis Hamilton, in de kwalificatie waren dat bijna 4 tienden. Een dominante pole position voor het Oostenrijkse team waar iedereen elkaar in de armen viel en in de lucht sprong van bevrijding.

Die 4 tienden voorsprong ten opzichte van de Mercedes van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton hadden er ook 5 kunnen zijn, zo vertelde Red Bull-teambaas Christian Horner na afloop tegen Sky Sports.

Alle benzine eruit

De Brit gaf zijn visie over de kwalificatie en was blij dat de bevestiging van een goede winter vandaag eruit kwam: "Je weet nooit precies waar je echt staat. De eerste echte meting is altijd tijdens de eerste kwalificatie van het jaar als alle benzine eruit wordt gehaald en de motor maximaal wordt gezet. Het is dan alles of niets"

"De kwalificatie begon voor ons goed maar tijdens de tweede sessie leek het er even op alsof Mercedes een voorsprong had op de medium-banden. Max wist tijdens de derde sessie nog een keer een goede tijd eruit te persen op de zachte banden toen Lewis al op de limiet reed. Dit is sinds 2013 dat we de eerste pole position van het seizoen pakken en voor Honda zelfs 30 jaar geleden."

Schade aan de Red Bull

Over de schade aan de RB16B zegt Horner: "Hij sloeg de vloer van de wagen vrij hard tegen het asfalt en kerbstones. Max verloor een stukje carbon van de onderkant van de auto. Hierdoor verloor hij ongeveer een tiende door de schade die hij opliep, dus hij had nog 1 tiende sneller kunnen zijn om die pole position te pakken."