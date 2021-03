Hamilton na tweede plek kwalificatie GP Bahrein: "Ik heb alles gegeven vandaag"

Waar veel Formule 1-fans hadden verwacht dat het toch wel weer Lewis Hamilton zou zijn die de pole zou pakken voor de eerste race van het seizoen, kon de zevenvoudig wereldkampioen uit Stevenage vandaag niet beter doen dan een tweede plek. Vier tienden moest hij afleggen tegen pole-sitter Max Verstappen.

"Allereerst felicitaties aan Max", zo vertelt Lewis tegenover een jarige David Coulthard. "Hij was zo ongelofelijk snel in die laatste ronde.. ik heb echt alles gegeven vandaag." David Coulthard vroeg of er meer in zat vandaag. Hamilton dacht van wel, maar zelf kon hij daar niet aankomen. "Ik ben van mening dat er altijd wel wat meer in zit, maar vandaag lukte mij dat niet; dit is het snelste wat ik kon gaan."

"We hebben ontzettend goed werk verricht om dusdanig dichtbij ze te staan", zo vertelt Hamilton verder. "Ik, maar ook het team dachten dat we oprecht verder van ze weg zouden staan afgaande op de data die we tijdens de testdagen hebben vergaard."

Hamilton geeft ook aan dat hij een uitdaging altijd met open armen ontvangt. En die uitdaging is er: Max Verstappen lijkt niet te stoppen, en hij en het team zullen alles op alles moeten zetten om de Nederlander te weerhouden van een eerste zege van het seizoen. Hamilton zal starten vanaf de tweede plek, en hij zal - net als Verstappen en Bottas - starten op de gele medium-band.