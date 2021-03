Samenvatting kwalificatie GP Bahrein: Verstappen dominant naar pole, Hamilton tweede en Bottas derde

Om 18:00 lokale tijd werden de lampen boven de pitstraat van het Bahrain International Circuit groen en kon de kwalificatie van de Grand Prix van Bahrein beginnen. Max Verstappen wist alle drie de trainingen het snelste te zijn. Hieronder volgt een samenvatting van Q1, Q2 en Q3.

Q1

George Russell, Nicholas Latifi, Nikita Mazepin en Mick Schumacher zijn de eerste coureurs die de baan betreden. George Russell begon aan een vliegende ronde, maar duikt na een paarse middensector de pits in. Nikita Mazepin spinde in de derde sector, en hinderde daarmee ook teamgenoot Schumacher zijn ronde.

Pas na de achterhoede hun ronden hebben gedaan kwam de rest van het veld naar buiten. Echter, van deze achterblijvers heeft alleen Mick Schumacher een vliegende ronde kunnen voltooien.

Valtteri Bottas is de eerste die de een competitieve tijd neerzet, waarna Lewis Hamilton daar meteen een halve seconde onderdoor gaat. Perez weet sneller te gaan dan Valtteri Bottas. Max Verstappen weet in zijn eerste run in Q1 een tiende sneller te gaan dan Lewis Hamilton. Opvallend is dat Yuki Tsunoda ook sneller weet te gaan dan Hamilton; de Japanner weet een honderdste harder te gaan dan de zevenvoudig wereldkampioen. Verstappen meldde na zijn ronde dat hij wellicht schade opgelopen kan hebben aan zijn vloer.

Verstappen en Tsunoda kiezen er allebei voor om niet nog een ronde te doen. Veel coureurs weten te verbeteren in hun tweede run, maar vanwege een gele vlag in de middensector lukt niet iedereen dat. Zo lukt Sebastian Vettel het niet om door naar Q2 te gaan. Race control meldt dat alle rondetijden die tijdens de gele vlag werden gezet onderzocht worden na de sessie. George Russell is wel door naar Q2.

Uitvallers: Ocon, Latifi, Vettel, Schumacher en Mazepin.

Q2

Red Bull Racing, Mercedes, AlphaTauri en McLaren rijden naar buiten op de gele medium-band. Indien zij hun snelste tijd zetten op deze band, zullen zij de race op die band moeten starten.

Lewis Hamilton weet als eerste de snelste tijd te zetten op de medium-band. Max Verstappen staat daar - ook op de gele medium-band - twee tienden achter. Bottas en Perez vullen daarna de top 4 aan. Echter, Perez moet zijn rondetijd inleveren na te wijd gaan in bocht 4. Ook Ricciardo moet zijn rondetijd om diezelfde reden inleveren. Elke coureur rijdt voor een tweede keer de baan op om nog een ronde te proberen.

Carlos Sainz weet na zijn tweede ronde als snelste te gaan, en teamgenoot Charles Leclerc staat daar één duizendste achter. Sergio Perez is, omdat hij op de mediu-band reed, uit de top 10 geduwd en zal dus niet doorgaan naar Q3.

Uitvallers: Perez, Giovinazzi, Tsunoda, Raikkonen en Russell.

Q3

Hamilton is de eerste coureur die onder de 90 seconden komt met een 1:29,5. Verstappen, echter, duikt daar direct onder met 23 duizendsten van een seconde. Gasly staat daar een halve seconde achter, met Bottas weer twee tienden daar achter. Sainz weet flink sneller te gaan dan zijn teamgenoot. Daniel Ricciardo weet twee tienden sneller te gaan dan zijn teamgenoot in de eerste run van het derde deel van de kwalificatie.

Max Verstappen weet uiteindelijk de eerste pole position van het seizoen te pakken. Lewis Hamilton staat daar bijna vier tienden achter, met Bottas op een halve seconde. Red Bull begint het seizoen ij-zer-sterk.