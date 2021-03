F1-teams willen meer geld voor extra sprintraces

De voortgang van de 'sprintkwalificatie'-proef van drie races in 2021 is op een probleem gestuit. Teams maken ruzie met de autoriteiten van de sport over het financiële aspect van het voorstel en staan ​​erop dat het nieuwe formaat hen meer zal kosten dan het budgetplafond van 125 miljoen euro per jaar.

Vrijdag bleek in Bahrein dat de teams een tegenvoorstel hebben ingediend waarbij ze in geval van schade bij crashes tijdens de korte kwalificatieraces die kosten buiten het budgetplafond kunnen claimen.

McLaren-supremo Zak Brown legt uit: "Het moet beslist worden aangepakt. Sprintkwalificatieraces kost meer geld en kan aanzienlijk meer geld kosten als er schade is door een ongeval of crash. Ik denk dat er verschillende voorstellen op tafel liggen."

Wolff wil sprintraces steunen

Mercedes-teambaas Toto Wolff zei dat de topteams al echt moeite hebben om hun budgetten onder de 125 miljoen euro te brengen, ook al zouden ze Stefano Domenicali en Ross Brawn heel graag willen steunen met het idee voor sprintkwalificatieraces.

"Ik denk dat dit het proberen waard is, maar we hebben simpelweg niet de marge om ervoor te gaan en er dan achter te komen dat er binnen dat budget nog een half miljoen euro of meer is", zei Wolff. "Dat zou kunnen betekenen dat we weer naar mensen moeten kijken die ontslagen worden en dat pad wil ik helemaal niet meer bewandelen."

Cash in - Cash out

Christian Horner van Red Bull is het ermee eens dat de 'cash in' van de extra opwinding van de sprintkwalificatie momenteel niet overeenkomt met de 'cash out'.

"In feite is het een investering van de teams in FOM om te zeggen 'oké, we steunen dit in de hoop dat als het werkt, het toekomstige inkomsten, toekomstige rente en toekomstig voordeel oplevert'," zei hij. "Maar er moet gewoon een verstandige vergoeding zijn die rekening houdt met de extra kosten. Zoals Toto zegt, om ineens zo'n variabel te hebben, is iets dat moet worden ondergebracht."