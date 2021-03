Verstappen lovend over Honda-motor: ''Ik vlieg er zo mee naar de maan''

De kop is eraf voor Max Verstappen na zijn sterke optreden op de vrijdag in Bahrein. De Red Bull-coureur was de snelste man van de dag en hoopt deze lijn door te trekken naar zaterdag en zondag. De 23-jarige Nederlander was blij dat het seizoen is begonnen. Testen vindt Verstappen prima, maar van een raceweekend leeft hij helemaal op.



Na de vrije trainingen zat Verstappen met een relax en goed gevoel achter de microfoon van Ziggo Sport en keek tevreden terug op het gedane werk met de RB16B. ''Een prima dag. Niet makkelijk met de wind en baantemperaturen. UIteindelijk is het voor iedereen hetzelfde. Maar in het algemeen vooral goed.''



Wind speelt vaker parte in Sakhir. Twee weken terug was er tijdens de wintertest zelfs een zandstorm. De luchtstroom heeft invloed op het rijgedrag van de wagen, aldus de Nederlander. ''Deze auto's zijn sowieso niet makkelijk in de wind. Dus dat is best wel spannend. We hebben het wel een keer eerder gehad waar het heel hard waaide. Volgens mij in 2019. Dat is niet heel fijn om in te rijden, maar we moeten het er mee doen.''



De grote vraag was natuurlijk of Honda de uitdaging kan aangaan met Mercedes. ''Als we de vleugels andersom erop zetten, dan vlieg ik er zo mee naar de maan'', zei Verstappen gekscherend. Maar de Red Bull-coureur beseft ook dat het afwachten is waar de concurrentie mee komt. ''Het is altijd moeilijk inschatten wat de rest allemaal deed met vermorgen en benzine. Van onze kant zijn er nog dingen die we beter kunnen doen. Maar over het algemeen ben ik wel blij.''



Op de vrijdag kregen de coureurs voor het eerst twee losse uurtjes baantijd in plaats van de gebruikelijke anderhalfuur per sessie. Dat zorgde meteen voor meer verkeer op de baan. De kortere baantijd was niet nadelig voor de tienvoudig Grand Prix-winnaar. ''Normaal wacht je 10 of 15 minuten en nu moet iedereen toch naar buiten gaan omdat iedereen die lange run wil doen. Dat is prima, want ik denk dat je in een uur genoeg tijd hebt om dingen te proberen.''



Veel problemen had de Nederlander niet tijdens VT1 en VT2. Het belangrijkste was voor hem om de wagen beter te leren kennen en te verbeteren. ''Er zijn altijd dingetjes wat je probeert hier, ook nieuwe onderdelen. Vanavond gaan ze analyseren met data en dan zien we wel wat er van overblijft op de auto. Zeker niet negatief, zeker niet achteruit.'' Toch is er nog wel wel wat werk aan de winkel voor de zaterdag en zondag. ''Ik denk dat mijn long run best wel oke was. Ook vond ik dat de balans met de banden niet helemaal top. Het zag er ten opzichte van Mercedes goed uit. Maar ook daar is nog ruimte voor verbetering.''



In de hedendaagse Formule 1 is inhalen niet makkelijk. Van pole vertrekken vergroot de kans op de zege. Maar in Bahrein is dat niet het allerbelangrijkste zegt Verstappen. ''Het is altijd fijn natuurlijk om van pole te beginnen, het is een stuk makkelijker. Meestal betekent het ook dat je de snelste auto hebt. Als je het vaker achter elkaar kan doen. Maar dit is een circuit waar Je een hele goede auto moet hebben in de kwalificatie, maar als je het dan niet helemaal voor elkaar hebt in de race dan slijten je achterbanden ook weer heel snel. Je moet daar een goede balans in vinden.''



Verstappen heeft vandaag nog een uurtje trainingstijd om verder te sleutelen aan de setup-up voordat de eerste krachtmeting plaatsvindt in de kwalificatie. Dan moet alle rijders en teams met de billen bloot.