Raikkonen maakt geen zorgen na foutje in de tweede vrije training

Alfa Romeo-coureur Kimi Raikkonen is in Bahrein zijn negentiende seizoen in de Formule 1 begonnen met een elfde en zestiende plaats in de eerste twee vrije trainingen. De dag ging niet helemaal volgens plan door een fout in de tweede sessie. De 41-jarige coureur ging na bocht 1 te vroeg op het gas en verloor de controle over zijn wagen. De Fin beschadigde de voorkant na een touche met de barrière. Strompelend reed Raikkonen naar zijn garage.

Desalniettemin, keek de wereldkampioen uit 2007 met een tevreden gevoel terug op deze dag. ''We hadden een solide start'', tekende Raikkonen op vanuit Bahrein. ''Het was een reguliere dag waar we in staat waren om veel uit te proberen. De omstandigheden waren verschillend met de wintertest, maar het gevoel met de auto was hetzelfde. We gingen verder op het punt waar we waren geëindigd twee weken terug'', doelde Raikkonen op de pre-season-test die op dezelfde baan werd afgewerkt.



Volgens Raikkonen heeft het slippertje in de tweede vrije training geen grote gevolgen. ''Natuurlijk, het verliezen van tijd is niet ideaal, maar we hebben al zoveel data door het testen. Het was geen grote tegenslag. We zijn benieuwd naar waar wij staan morgen. We moeten nog een paar dingen aanpassen, het komt wel in orde'', sloot de Fin af.

Raikkonen is de meeste ervaren coureur ooit. Op zondag begint de 41-jarige rijder aan zijn 323ste Grand Prix. In Bahrein stond de Fin acht keer op het podium. Zijn beste resultaat voor Alfa Romeo was in 2019 met een zevende positie.