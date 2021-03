Sergio Perez over Red Bull: "Dit is de beste wagen waarin ik heb gereden"

Sergio Perez rijdt 2013 weer voor het eerst bij een echt topteam. In dat jaar reed hij samen met Jenson Button voor McLaren, maar moest na een seizoen alweer vertrekken. Daarna reed hij 7 jaar voor hetzelfde team, dat twee keer van naam veranderde; Force India en Racing Point.

Nu in 2021 krijgt hij de kans bij Red Bull Racing, iets waar hij lange tijd op heeft gewacht. De Mexicaan wilde zich nog graag eens bewijzen in een topauto en die heeft hij gevonden, zo laat hij weten na de vrije trainingen in Bahrein.

In de eerste training eindigde hij op plaats 6 met 6,5 tienden achterstand op teamgenoot Max Verstappen, de tweede training was de achterstand nagenoeg hetzelfde maar eindigde de 31-jarige Mexicaan op plaats 10.

Toch was hij erg tevreden met hoe alles is gegaan: "Het voelt goed om eindelijk weer een raceweekend te kunnen beginnen. Ik ben blij hoe alles tot nu toe verloopt. Ik kan prima aan dit team wennen en maak stappen vooruit."

"Als ik naar vandaag kijk dan hebben we zeker nog werk te doen op de snelle rondjes. De RB16B is nog niet helemaal van mij tijdens de kwalificatieruns omdat ik nog moet nadenken wat de wagen precies gaat doen. Op de lange runs, de racesimulaties, voel ik mij meer comfortabel en de snelheid is er absoluut, dus dat is positief."

"We hebben uiteraard nog werk te doen, vooral op de zachte band liggen verbeteringen te wachten. De wagen presteert echter uitstekend, dit is de beste wagen waarin ik ooit heb gereden."