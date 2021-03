Max Verstappen laat Mercedes zoeken: "Geen idee waar we staan ten opzichte van Red Bull"

Tijdens de wintertest in Bahrein kende Mercedes geen goede start van het F1-seizoen 2021. Zowel Lewis Hamilton als Valtteri Bottas hadden moeite met de W12 en kregen hem niet altijd in het juiste spoor. Daardoor werden Red Bull Racing en Max Verstappen als grote favoriet bestempeld maar toch is Mercedes nooit uit te vlakken.

Dat bleek vandaag al enigszins tijdens de vrije trainingen in Bahrein voor de eerste race van het jaar. De kop is eraf, en hoewel Max Verstappen beide trainingen de snelste tijd wist te rijden, waren de Mercedes-coureurs wel in de buurt te vinden. De engineer van Lewis Hamilton vertelde bovendien over de boordradio dat het verschil onder andere komt door een verschil in vermogen, wat suggereert dat de Mercedes-motoren nog niet op volle kracht gebruikt worden.

Kat en muisspel

Teambaas Toto Wolff denkt echter wel te weten waar de achterstand vandaag in heeft gezeten en zegt dat zijn team zoekende is naar verbeteringen op de wagen.

De Oostenrijker zei tegen onder andere GPToday.net: "Toen de avond viel, en het wat koeler werd, viel het niet onze kant op. We zitten duidelijk dichterbij Red Bull dan tijdens de wintertest maar het is een echt kat en muisspel. Als je de snelste ronden naast elkaar legt van Max Verstappen en Lewis en Valtteri dan zie je dat elke kilo meer of minder een verschil kan maken, zelfs in de racesimulaties."

"We moeten ons concentreren op de afstelling van de wagen, want met de banden kunnen we niet veel doen. Ik weet niet wat er precies met Valtteri aan de hand was tijdens zijn lange run. Ik denk dat hij te lang door is gereden op zijn banden."

Finetuning

Tot slot komt Wolff terug de snelheid van Red Bull en Max Verstappen: "We weten waar we de verbeteringen aan moeten brengen, maar ik heb nog geen idee waar we precies staan ten opzichte van Red Bull."