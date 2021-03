Max Verstappen stopt met G-Star en verwelkomt AlphaTauri

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen startte in 2018 een samenwerking met kledingbedrijf G-Star RAW. De Nederlander kreeg zijn eigen kledinglijn bij de kledinggigant, maar daar stopt hij nu mee.

Sinds 2018 is er een kledinglijn bij G-Star RAW van Max Verstappen. Hier waren onder andere fan-artikelen te vinden, maar ook gewone spijkerbroeken met een Max Verstappen-logo. Na deze collectie, zal er geen nieuwe meer komen.

De Nederlander start een samenwerking met AlphaTauri, wat onder Red Bull valt. Op zijn Facebook is een post te zien in de AlphaTauri-kleding. GPToday.net kan bekend maken dat Max Verstappen is overgestapt van kledingmerk. Hij zal G-Star verlaten en voortaan te zien zijn in AlphaTauri-kleding. De coureur zal waarschijnlijk ook zijn kledinglijn stoppen bij G-Star RAW. In de post is tevens te lezen dat er nog meer aankomt, wat waarschijnlijk zijn eigen kledinglijn zal zijn.

AlphaTauri is niet nieuw in de Formule 1. Het sponsort namelijk het broertje van Red Bull Racing, AlphaTauri F1, voorheen Toro Rosso.

Ook Red Bull Racing-teambaas Christian Horner liep tijdens de testdagen al in AlphaTauri-kleding, wat meteen opviel bij de fans.