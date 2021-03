Max Verstappen doet niet aan bespiegelingen vooraf: "We gaan het wel zien"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen maakte tijdens de persconferentie op donderdag in Bahrein een ontspannen indruk. De Nederlander blaakt van het zelfvertrouwen, maar dat is niets nieuws. Of zoals Verstappen het zelf verwoordt: "Ik heb vertrouwen. Maar dat heb ik altijd, in mezelf, ook als ik achteraan zou rijden."

De testdagen in Bahrein twee weken geleden verliepen positief. Verstappen laat zich echter niet verleiden tot bespiegelingen vooraf. "We gaan het wel zien", aldus de tienvoudig Grand Prix-winnaar, die zich geen favorietenrol laat aanpraten door Mercedes. "Daar schiet je niets mee op en het leidt alleen maar af. Ik moet me focussen op mijn werk, kalm blijven en punten scoren op het moment dat die verdeeld worden."

Dat neemt niet weg dat Red Bull Racing een goede voorbereiding achter de rug heeft. Verstappen: "De auto werkte, dat is wat je wil. Zeker als je zo weinig tijd hebt, hoop je dat het zo gaat, dus daar zijn we tevreden mee. Het is moeilijk te zeggen waar de vooruitgang precies in zit, maar het belangrijkste was dat de auto voorspelbaarder is geworden. Zelfs met veranderingen in wind en temperatuur tijdens de test. Dat voelde goed."

Verstappen krijgt dit jaar te maken met een nieuwe teamgenoot in de persoon van Sergio Perez. "De samenwerking verloopt tot dusver prima. Ik ken Sergio natuurlijk al jaren, maar nu we samenwerken krijg je meer inzichten over hoe hij werkt en zijn ervaringen in het verleden. Ik hoop dat we als team goede punten kunnen scoren samen en zo de druk op Mercedes kunnen opvoeren."