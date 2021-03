Alfa Romeo gaat samenwerking met kledingmerk Code-Zero aan

Het team van Alfa Romeo heeft een nieuwe kledingpartner mogen verwelkomen. Code-Zero heeft zich voor meerdere jaren aan de renstal verbonden. Het merk zal coureurs Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi en de teamleden dit seizoen zowel op als naast de baan hullen in hun kleding.

Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur: "Ons team is trots op onze stijl en de samenwerking met Code-Zero helpt ons om ons blazoen op dit gebied verder op te poetsen. De klasse en het technische vernuft van Code-Zero, verfijnd door hun deelname aan internationale zeilwedstrijden, vormen een perfecte match voor Alfa Romeo en we zullen hun kleren komend seizoen met trots dragen."

Marc Blees, directeur van Code-Zero, voegt toe: "Snelheid is onze vriend! Dat credo is van toepassing op zowel autosport als op de zeilsport, waar we oorspronkelijk vandaan komen. Snelheid is alles en de kleinste details kunnen het verschil maken. Dit zal terugkomen in de kleren die we voor Alfa Romeo ontwikkelen. Het is een eer om op het hoogste niveau van de autosport actief te zijn en de krachten te bundelen met een goed georganiseerd team als Alfa Romeo."