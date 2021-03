Max Verstappen 'geschokt' na het terugkijken van races uit 2016

Recentelijk heeft Max Verstappen 'oude' beelden teruggekeken van races uit 2016, en hij was naar eigen zeggen geschokt hoeveel er kon worden ingehaald voor het 2017-seizoen. De Nederlander is zelf niet schuw als het gaat om inhalen, maar geeft toe dat de huidige wagens soms té breed zijn om goed te kunnen inhalen tijdens races.

"De auto's zijn momenteel gewoon té wijd", zo vertelt Max in een interview met De Telegraaf. "Je kan daardoor soms gewoon niet een andere lijn rijden als je achter iemand rijdt. Het wijder maken van de auto's is vanuit een race-perspectief niet een goed iets geweest. Vanuit een coureurs-perspectief is het geweldig - we hebben nu véél meer grip - maar je moet je afvragen wat belangrijker is; wat wij in de auto voelen of hoe het er voor de fans uit ziet", zo vraagt Verstappen zich af.

Toen Verstappen recentelijk naar wat beelden uit 2016 gaf hij eerlijk toe hoe verbaasd hij was over hoeveel inhaalmanoeuvres hij op de baan zag gebeuren, iets wat hij zich nu amper nog kan herinneren.

"Wanneer je met deze wijde wagens achter een andere auto zit kan je de touwtjes niet meer aan elkaar vastknopen, en ook is de balans van de auto compleet weg", zo vertelt Verstappen verder. "Ik kwam laatst een YouTube-video tegen uit 2016, ik was verbaasd hoeveel er geracet werd, de auto's waren toen natuurlijk ook een stuk smaller."

"Wanneer je weet dat inhalen moeilijk is tijdens een race, dan kom je vrij snel vast te zitten achter een auto", zo legt Verstappen verder uit. "Je moet het dan op een andere manier proberen - strategisch bijvoorbeeld. Iemand proberen in te halen met een gesofisticeerde pitstop. In 2016 kon je echt dichtbij iemand komen op de baan", zo herinnert Verstappen zich. "Soms kan dat nog steeds wel, maar dat is echt een stuk lastiger geworden."

Vanaf 2017 werden de Formule 1-auto's een stuk wijder, en Verstappen geeft zelf toe dat die verandering hand in hand ging met zijn rijstijl. Echter, Verstappen zijn favoriete auto's zijn eigenlijk van een hele tijd geleden.

"Ik houd zelf erg van de auto's van 2004 tot en met 2008", zo vertelt de Nederlander. "Niet eens zo zeer van een bepaald team, maar de auto's zagen er toen fantastisch uit. Ze waren een stuk kleiner, smaller en lichter. Dat zou enorm geholpen moeten hebben, want er werd een stuk meer geracet op de baan vergeleken met nu", zo concludeert Verstappen tegenover De Telegraaf.