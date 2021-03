Op 15 mei 2016 werd Max Verstappen de jongste winnaar ooit in de geschiedenis van de Formule 1. Hij won de race niet zomaar, pas één week voor de overwinning werd hij gepromoveerd naar het Red Bull Racing-team. Tot op de dag van vandaag staat dat record nog steeds, en het lijkt er niet op dat dat record ook verbroken zal worden.

In een recente YouTube-video van Red Bull vertelt Max Verstappen hoe ernaar hem gekeken werd tijdens zijn debuut, hoe hij nog geen rijbewijs had aan het begin van zijn Formule 1-carrière, en neemt ons uitgebreid mee in zijn perspectief van zijn eerste race voor Red Bull Racing.