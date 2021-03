Mercedes-coureur Lewis Hamilton is virtueel aangeschoven in een door sponsor IWC Schaffhausen georganiseerd dubbelgesprek met NFL-legende Tom Brady, gepresenteerd door James Corden. Hamilton en Brady zijn allebei ambassadeur voor horlogemerk IWC Schaffhausen en behoren in hun sport tot de besten aller tijden, waar tegenwoordig de term GOAT (Greatest Of All Time) voor bestaat. De twee bespreken hun carrières en wat ze nog hopen te bereiken, en spelen tussendoor nog een spelletje True or False om te kijken hoe goed ze elkaar kennen.