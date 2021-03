Jean Alesi laaiend enthousiast over Ferrari-duo Leclerc en Sainz

Het team van Ferrari beschikt in 2021 over een fantastische line-up. Oud Formule 1-coureur Jean Alesi is in ieder geval laaiend enthousiast over het duo Charles Leclerc en Carlos Sainz. Samen vormen zij de jongste line-up voor de Scuderia in meer dan vijftig jaar, maar dat zal geen belemmering vormen. Alesi ziet het helemaal zitten met Sainz als opvolger van de naar Aston Martin vertrokken Sebastian Vettel.

"De line-up is niet te jong", steekt Alesi van wal tegenover Gazzetta dello Sport. "Ik ben gek op Charles en ik ben gek op Carlos, want hij is de afgelopen jaren enorm gegroeid en hij heeft het op de juiste manier gedaan. Carlos heeft van alles meegemaakt, maar je hoort hem niet klagen en hij maakt nooit stampij. Ik weet zeker dat hij die lijn zal voortzetten en goede dingen voor Ferrari en voor zichzelf zal doen."

Sainz herinnert Alesi een beetje aan viervoudig wereldkampioen Alain Prost. "Carlos gaat gestructureerd te werk en doet alles stap voor stap, steeds een tandje sneller en beter. Als hij de vijfde tijd noteert in de kwalificatie, kun je hem opschrijven voor het podium in de race. Hij doet me denken aan Alain Prost. Die viel op vrijdag en zaterdag ook nooit zo op, maar op zondag stond hij er steeds. Alain zorgde altijd voor het maximaal haalbare resultaat. Sainz is ook zo, een finisher."

Het belooft een interessant gevecht tussen Sainz en Leclerc te worden. "Ik voorzie weinig wrevel, aangezien beiden eerst aan de wederopstanding van Ferrari moeten denken. Charles heeft al vaker sterke teamgenoten gehad, hij kan de druk en interne competitie aan. Er verandert wel iets voor Leclerc, hij kan zich niet meer verschuilen achter zijn jeugdige leeftijd. En met Sainz krijgt hij een teamgenoot die praktisch geen fouten maakt", aldus Alesi.