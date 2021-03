Chandhok: "Er is iets intern gaande bij Mercedes"

Volgens voormalig F1-coureur en televisiedeskundige Karun Chandhok is er intern bij Mercedes iets dat broeit. Dat vermoeden heeft de uitgesproken Chandhok althans, die wijst op de trage en langdurige onderhandelingen die Lewis Hamilton hield met Mercedes over het verlengen van zijn contract voor slechts één jaar voor 2021.

Chandhok's collega Martin Brundle zei dat hij onlangs de zevenvoudig wereldkampioen had ontmoet en Hamilton's stemming chagrijnig vond na de wintertest in Bahrein.

"Er is daar iets aan de hand dat ze ons niet willen vertellen", zei de Indiase oud F1-coureur Chandhok tegen het Finse persbureau STT. "Het is niet gebruikelijk dat de wereldkampioen de laatste coureur in het hele F1-veld is die een contract sluit, en het is niet gebruikelijk dat het beste team in de Formule 1 tot januari een vacature heeft."

Sommigen hebben de situatie echter vergeleken met Ayrton Senna in 1993, toen de F1-legende flirtte met een overstap naar Indycar omdat hij met McLaren ruzie maakte over geld en openlijk uitsprak voor Williams te willen racen.

"Ik denk niet dat deze situatie vergelijkbaar is, want deze keer is er geen duidelijke verklaring", zei Chandhok.