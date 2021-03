Carlos Sainz: "Ferrari zal mij niet kapot maken zoals bij Sebastian Vettel"

Carlos Sainz zegt dat hij zich geen zorgen maakt dat hij bij Ferrari wordt gemarginaliseerd zoals zijn voorganger Sebastian Vettel. De viervoudig wereldkampioen had grote ambities bij Ferrari maar kon nooit en te nimmer meestrijden om het kampioenschap en daardoor Michael Schumacher opvolgen.

De Spaanse coureur met beroemde achternaam is echter niet bang dat hem eenzelfde lot bezegeld zal zijn: "Ik ben niet bang dat dat zal gebeuren. Maar ik zie het niet zo, dat Ferrari een coureur kan kapot maken. Ik begrijp wat mensen zeggen over Vettel, dat Ferrari hem kapot heeft gemaakt, maar dat is niet het geval - althans voor mij."

De 26-jarige Sainz debuteert dit jaar bij Ferrari nadat hij is overgestapt van McLaren. Het wordt algemeen vermoed dat Ferrari hem ziet als een nummer 2 voor Charles Leclerc, al ontkent het team dat uiteraard in alle toonaarden.

Vettel moet trots zijn

Sainz zei over de ondergang van Vettel bij het Italiaanse team: "Hij heeft hier vijf jaar gereden en vertrok met 11 overwinningen en vele podiumplaatsen en laat een verhaal achter zich, dus voor mij hebben ze hem niet kapot gemaakt. Seb zou trots moeten zijn op wat hij achter heeft gelaten. Laten we eens kijken wie er nog meer 11 overwinningen behaalt bij Ferrari zoals hij deed. Misschien bevind ik me op gevaarlijk terrein met deze uitspraak, maar zo zie ik het."

Sainz verwierp het idee dat hij door Ferrari was getekend in een soort Barrichello- of Bottas-achtige rol - een nummer 2 in alles behalve de naam. "Ik weet wat je bedoelt, maar om zulke gedachten te hebben moet je op middellange of lange termijn nadenken. Ik denk niet na over hoe het over 4-5 jaar zal zijn. Ik denk aan hoe ik een top 5 of een podium in Bahrein moet halen. Ik denk niet dat als ik Leclerc niet verslaat, ik de tweede coureur ben."

"Ik weet dat dit de media en de fans zorgen baart, maar ik denk niet zo. Ik wil gewoon mijn best doen, al te beginnen in Bahrein. Het hangt ook af van andere factoren dan jezelf in de Formule 1. Het is niet de 100 meter sprint op de Olympische Spelen. Soms word je zelfs met talent geen kampioen omdat je niet op het juiste moment op de juiste plek bent geweest."