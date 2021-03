Ferrari over hun 2021-krachtbron: "Hebben een enorme stap gezet"

Na de technical directive die eind 2019 voortvloeide als resultaat van enorme interesse in de Ferrari-krachtbron werd het duidelijk dat het team uit Maranello veel vermogen verloor. In 2020 verloren alle teams die een Ferrari-krachtbron gebruiken dan ook veel vermogen, en zorgde ervoor dat deze een stuk minder competitief waren. Het team is van mening dat de krachtbron die beschikbaar is voor het 2021-seizoen een stuk sneller is.

Sportief Directeur Laurent Mekies zei nog voor de testdagen op het Bahrain International Circuit dat de gloednieuwe krachtbron er veelbelovend uitzag op de dyno. En ook de testdagen zelf bewezen dat de motor goed presteerde.

"De motor is verbeterd, daar is geen twijfel over", zo vertelt Laurent Mekies. "We zouden daar in principe niet voor naar het circuit hoeven we komen - daar hebben we dyno's voor. We weten dat de motor een stap vooruit heeft gezet."

"Of het genoeg is ligt er heel erg aan wat de anderen (Mercedes, Renault en Honda) hebben gedaan", zo vertelt Mekies verder. "We hebben geen manier om dat in te schatten buiten onze eigen ervaring in krachtbronnen ontwikkelen om. Het zal dus ongeveer twee races duren om een duidelijk beeld te kunnen krijgen wat de competitieve pikorde is qua krachtbronnen."

Mekies liet ook weten dat zij op dit moment nog geen conclusies kunnen en willen trekken wat betreft deze pikorde. "Tijdens de testdagen waren we in een fase waarin we zoveel mogelijk kilometers wilden maken, we moeten niet afgeleid raken door wat de anderen aan het doen zijn. We moeten ervoor zorgen dat de prestaties die we in de fabriek hebben gezien, die ook in het echt zo zijn - dat geldt voor de krachtbron maar ook voor aerodynamische onderdelen en de wielophanging etc.", zo concludeert Mekies.

Onlangs is naar voren gekomen dat zowel Mercedes, als Honda ook flinke upgrades hebben toegevoegd aan hun 2021-krachtbron, waaronder ook bedoeld om het vermogen te vergroten. De Renault-krachtbron die Alpine zal gaan gebruiken heeft, echter, alleen upgrades geïntroduceerd om de betrouwbaarheid te vergroten.