Bernie Ecclestone: "Sebastian Vettel voelde zich niet geliefd bij Ferrari"

Sebastian Vettel is bij Aston Martin in een omgeving terechtgekomen waar hij zijn oude zelf weer kan laten zien. Dat stelt Bernie Ecclestone, die dan ook verwacht dat de viervoudig wereldkampioen komend seizoen weer als vanouds zal schitteren. De afgelopen jaren bevond Vettel zich bij Ferrari juist in een neerwaartse spiraal.

Het begon in 2015 nog voortvarend en hoopgevend, met liefde over en weer tussen Vettel en de Scuderia. Maar naarmate de tijd vorderde en de vurig verlangde titels uitbleven, bleef er weinig van die liefde over. Vorig jaar was het na de vroege aankondiging van Ferrari dat ze het contract van Vettel niet zouden verlengen niet meer dan een verstandshuwelijk, wat ook mooi te zien is in het nieuwe seizoen van de Netflix-serie Drive to Survive.

Ecclestone is al jaren bevriend met Vettel en weet dus een beetje wat zich afgespeeld heeft en hoe de Duitser zich gevoeld heeft. Aan het Duitse Sport1 en F1-Insider.com liet de voormalig Formule 1-baas weten: "Het beste dat Sebastian nu kan doen, is zijn jaren bij Ferrari vergeten. Wat veel mensen misschien niet weten is dat hij een gevoelig persoon is. Hij vindt het geweldig om zich geliefd te voelen. Daar was bij Ferrari geen sprake van."

Bij Aston Martin is Vettel in een warm bad beland. Ecclestone vervolgt: "Sebastian was niet teleurgesteld over het leven en dacht ook niet dat hij de oude Vettel niet meer kon laten zien. Hij moest alleen het geschikte team vinden. Ik weet zeker dat Aston Martin het juiste team is voor hem, zij geven om hem. Alle randvoorwaarden zijn geschapen om de oude Vettel weer te tonen. En ik geloof dat hij successen gaat behalen met Aston Martin."