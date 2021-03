Max Verstappen: "Zou dom zijn om te denken dat we vooraan staan"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen gaat niet mee in de hosannastemming die zijn team sinds de wintertest in Bahrein omringt. De Oostenrijkse renstal kwam op het circuit van Sakhir goed voor de dag, met een solide betrouwbaarheid en snelle rondetijden. Het verleidde menigeen ertoe om te denken en te roepen dat Red Bull Racing nu eindelijk echt de strijd aan kan binden met Mercedes, maar Verstappen loopt niet mee in die polonaise.

Zelfs Mercedes probeerde Red Bull Racing de favorietenrol op te dringen. Verstappen kan daar wel om lachen. "Ik weet er bij fans enthousiasme heerst, maar Mercedes is nog steeds de favoriet. Hoe kunnen ze dat niet zijn als ze zeven wereldkampioenschappen op rij hebben gewonnen? Ik weet zeker dat Mercedes ook wil dat mensen denken dat wij de favorieten zijn om ons onder druk te zetten, maar we zijn gewoon op onszelf gefocust."

"Natuurlijk zal iedereen bij Red Bull Racing en bij Honda er alles aan doet om hen, en andere teams die dit jaar misschien snel zijn, te verslaan. Ik zie elk seizoen als een nieuwe kans om Mercedes te verslaan, maar we zouden onszelf voor de gek houden om te verwachten dat die strijd gemakkelijk zal zijn. Het zou dom zijn om aan de hand van de testdagen ervan uit te gaan dat wij vooraan zullen staan", aldus de Nederlander.

Verstappen heeft zin in de eerste Grand Prix van 2021, komend weekend in Bahrein. "Persoonlijk kan ik niet wachten tot we allemaal pushen in Q3. Dat is het moment dat iedereen op volle kracht met weinig brandstof rijdt en dat is het moment om te zien wie zich qua prestaties heeft ontwikkeld. Dan zullen we in de race zien wie die prestaties over een raceafstand kan vasthouden. Laten we hopen dat we in beide facetten goed zijn!"

"Nu moet ik het laten zien en moet Red Bull het laten zien, om te proberen een titelgevecht aan te gaan. We kennen allemaal onze rol en het is goed om te zien dat Honda en ExxonMobil de afgelopen winter hard hebben gewerkt om ervoor te zorgen dat we het best mogelijke pakket in de RB16B hebben. Ik vind het circuit van Bahrein geweldig en het zal spannend zijn om onze prestaties te kunnen meten. Het is tijd om te zien wie waar staat."