Singapore en Japan twijfelachtig, Hockenheim en Nürburgring standby

Dat de Formule 1 ook komend seizoen nog volop met de gevolgen van het coronavirus te maken zou krijgen, dat stond al vast. Het lijkt dan ook onvermijdelijk dat de kalender voor 2021 nog wel wat verschuivingen en veranderingen zal moeten trotseren.

De Grand Prix van Australië is reeds verplaatst naar 21 november en de Grand Prix van China is op de reservelijst geplaatst, terwijl de Grand Prix van Vietnam vanaf het begin al ontbrak. Daarvoor zijn races op Imola en Portimao in de plaats gekomen.

Nu zijn er ook twijfels ontstaan over de Grands Prix van Singapore en Japan, hoewel deze pas in oktober op het programma staan. Nog genoeg tijd om volop te vaccineren tegen het coronavirus, maar toch is het zeer de vraag of deze evenementen door kunnen gaan.

Formule 1-directeur Stefano Domenicali zou reeds contact hebben gezocht met de Hockenheimring en de Nürburgring. De twee Duitse circuits staan standby. Mercedes-teambaas Toto Wolff in Sport Bild: "We kunnen nog niet met zekerheid zeggen dat we dit jaar niet in Duitsland zullen racen."

De Nürburgring was in het coronajaar 2020 een van de Grand Prix-locaties op de ingekorte en aangepaste kalender. De Hockenheimring was in 2019 voor het laatst gastheer voor een Formule 1-race.