Andreas Seidl blij met ontwikkelingen bij McLaren

Mclaren hoopt een goede zet te hebben gedaan met een nieuwe diffuser. Het team stond in de spotlights toen de bolide uit de garagebox reed. Het viel gelijk op: het team had een ingenieuze zet gedaan.

McLaren is dit seizoen met een nieuwe motorleverancier van start gegaan, namelijk Mercedes. Het team bouwde de auto om voor de nieuwe motor en zorgde voor wat extra nieuwe ontwikkelingen. Andreas Seidl weet niet of hij een winnende auto is, maar hij hoopt van wel. "Het wordt interessant om te zien hoe dit zich de komende weken gaat ontwikkelen. Het is geweldig om te zien en ik ben blij voor ons aerodynamische team dat ze deze oplossing hebben gevonden", vertelde hij tegen RTL Duitsland.

Ricciardo en Norris, de twee coureurs van het team, hebben met de nieuwe auto nog nie6 op de limiet gereden. "We zouden heel, heel tevreden zijn met een podium in de eerste race. We praten natuurlijk niet over hoever we van de limiet waren in Bahrein. Het is erg moeilijk om te lezen waar de concurrentie staat. Maar ik denk dat we goed voorbereid zijn en dat we weer in een zeer hechte strijd zitten."

De teambaas is het ook eens met degenen die denken dat Lando Norris op het punt staat in 2021 nog een stap vooruit te zetten. “Daniel is een geweldige maatstaf voor Lando. Hij (Ricciardo red.) heeft laten zien dat hij races kan winnen met het juiste materiaal, en dat helpt Lando om de volgende stap te zetten. We kunnen niet vergeten hoe jong hij is", zei hij over de 21-jarige.