Max Verstappen beschouwt zichzelf niet als favoriet voor de titel in 2021

Niemand houdt ervan om de favorieten-rol te hebben. Zo hebben we in het verleden vaak gezien dat rijders maar vooral ook teams deze bal bij anderen hebben gelegd. Zo worden verwachtingen enigszins ingedamd. Zo ook Max Verstappen; hij staat op het feit dat Mercedes nog steeds het 2021-seizoen ingaat als favoriet - ondanks een niet vlekkeloos verlopen wintertest.

Verstappen wist de allersnelste tijd neer te zetten van de wintertest van 2021. Zelfs wanneer hij foutjes maakte over een ronde, kwam hij vaak nog steeds met paarse sectoren en snelste ronden uit de verf. Veel commentatoren observeerden ook dat de RB16B er verreweg het meest stabiel uitzag, daar waar de W12 er absoluut niet stabiel uitzag.

Echter, Verstappen is van mening dat Mercedes hun rol als favoriet hierdoor niet zijn verloren. Hij beweert dat de data die zijn team tot hun beschikking heeft laat zien dat de zwarte W12 nog flink sneller kan. "Uiteraard kan je met de data die we hebben zien wat zij aan het doen zijn", aldus Verstappen. Zij reden hun snelste ronde met minder vermogen, en los daarvan deden ze het erg rustig aan. Ze kunnen met de motor alléén al een halve seconde winnen - ze zullen dus ongetwijfeld snel zijn", zo vertelt Verstappen verder.

"Uiteraard, nu zij het wat moeilijker hebben gehad in het begin vergeleken met ons, proberen zij ons in die favorieten-rol te duwen. En dan, wanneer zij 'ineens' weer bovenaan staan, is het allemaal geniaal", zo vertelt Verstappen op een cynische wijze. "Dat deden ze vorig jaar op vrijdagen ook weleens; zo zeiden ze vaak dat Red Bull er het snelste uit zag. Ik zelf wist dat dat niet het geval was. De zaterdag er na stonden ze weer op de voorste startrij en dan vond iedereen dat geweldig."

"Ik zij mijzelf absoluut niet als de favoriet voor de titel in 2021", zo klinkt Verstappen steevast. Als je zo dominant bent geweest over de afgelopen zeven jaar, met zo'n dominante auto - zelfs als je dan de slechtste vloer er onder monteert ben je nog steeds snel. Dus ik beschouw hun nog steeds als de favoriet. We zullen het zien in Q3!", zo concludeert Verstappen tegenover Ziggo Sport na de wintertest.