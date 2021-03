Pierre Gasly lyrisch over nieuwe Honda-motor: "Grote stap vooruit"

Scuderia AlphaTauri-coureur Pierre Gasly komt superlatieven tekort om de nieuwe krachtbron van Honda te omschrijven. De Japanse autofabrikant heeft met de RA621H enorme progressie geboekt ten opzichte van de motor van vorig jaar. Daar zullen ze niet alleen bij AlphaTauri, maar zeker ook bij Red Bull Racing heel blij mee zijn.

Gasly is in ieder geval lyrisch. De Fransman reed tijdens de wintertest in Bahrein de meeste ronden. "Honda heeft topwerk verricht met de motor voor komend seizoen en we zijn er tot op heden zeer content mee. Vergeleken met vorig jaar is het een grote stap vooruit. De betrouwbaarheid was tijdens de drie testdagen in Bahrein ook goed en dat is uiteraard positief."

Na dit jaar zegt Honda de Formule 1 weer vaarwel. De Japanse autofabrikant is vastberaden om in stijl afscheid te nemen, met een titel. De door Honda-ontwikkelde aandrijflijn verdwijnt na 2021 echter niet uit de koningsklasse van de autosport. Red Bull neemt de motoren in eigen beheer onder de noemer Red Bull Powertrains en voorziet zo vanaf 2022 de twee eigen Formule 1-teams van krachtbronnen.