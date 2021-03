Vorm van de dag bepalend in duel tussen Red Bull Racing en Mercedes?

Het heeft er alle schijn van dat Red Bull Racing op zijn minst de aansluiting bij Mercedes heeft gevonden. De Oostenrijkse renstal werkte een solide wintertest af in Bahrein en noteerde twee van de drie dagen de snelste tijd met Max Verstappen. Hoe anders verging het regerend kampioen Mercedes, dat bijna een hele ochtend verspeelde met versnellingsbakproblemen en ook kampte met problemen met de wegligging van de W12.

In de nabespreking tonen Mercedes-engineers Andy Shovlin en James Vowles zich jaloers op de stabiele achterkant van de auto van Red Bull Racing. Shovlin: "Een aantal van onze concurrenten worstelde aanzienlijk minder dan wij, dus we moeten uitvogelen waarom de achterkant van onze auto een zwakke plek was. We moeten de achterzijde van de W12 stabieler en meer voorspelbaar maken en dat werk is nu gaande. Hopelijk lukt het om iets te vinden zodat onze coureurs tijdens het Grand Prix-weekend in Bahrein minder hard hoeven te werken voor de rondetijden die ze reden."

Vowles voegde toe: "Het was vrij evident dat de wegligging van onze auto slecht was, terwijl de Red Bull Racing aan het asfalt leek te plakken. Hun auto was juist wel stabiel, met name in de derde sector. Dat is gewoon een observatie, iedereen heeft dit kunnen zien en de rondetijden weerspiegelen het ook. Zo vlak na de test hebben wij ook nog geen antwoorden op de vragen die we hebben. We hebben een lange weg te gaan om te doorgronden wat de oorzaak was. Ik zou zeggen dat Red Bull Racing er beter voor staat qua performance. Zij waren een klasse apart tijdens de test, maar het was slechts een test."

Vorm van de dag

Hij voorziet een spannende tweestrijd tussen Red Bull Racing en Mercedes in 2021, met kansen die per raceweekend kunnen keren. "Red Bull Racing is een geduchte opponent, ze beschikken over een sterk pakket en zijn uit de startblokken geschoten. Het gevolg daarvan is dat onze vorm ten opzichte van die van hen gedurende het seizoen en per circuit zal verschillen. Dat betekent overigens niet dat we denken alle ontbrekende performance nog te vinden of dat we voor Red Bull Racing zullen staan."

"Ik heb veel vraagtekens aan de wintertest overgehouden, maar dat heb ik wel vaker na een test. Dat neemt niet weg dat we de trends herkennen. Een van die trends is dat Red Bull Racing-Honda op dit moment de beste auto heeft. Dat is een momentopname, het seizoen moet nog beginnen en het beeld kan gedurende het jaar nog veranderen. Ik verwacht veel weerstand van Red Bull Racing komend seizoen, maar de vorm van de dag kan bepalend zijn voor wie op welk circuit de betere papieren heeft", aldus Vowles.