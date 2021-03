McLaren schat Red Bull Racing en Mercedes nog hoger in voor 2021

Het team van McLaren kwam sterk voor de dag tijdens de driedaagse test in Bahrein. De Britse renstal ondervond ogenschijnlijk weinig problemen van de overstap van Renault-motoren naar krachtbronnen van Mercedes. Toch gelooft teambaas Andreas Seidl niet dat McLaren dit jaar al de strijd aan kan binden met Red Bull Racing en McLaren.

"Achter die twee teams zit het allemaal heel dicht bij elkaar. Ik hoop dat wij ons kunnen mengen in het gevecht om de derde plaats", begint Seidl tegenover RTL. "De concurrentie komt van Ferrari, Alpine, Scuderia AlphaTauri en Aston Martin en ik hou ook Alfa Romeo in de gaten. Zij lijken deze winter een behoorlijke sprong voorwaarts gemaakt te hebben. Ik verwacht een extreem spannende en opwindende strijd in de middenmoot dit jaar."

McLaren heeft in ieder geval hoge ogen gegooid bij Ferrari-rijder Charles Leclerc. De Monegask gaf tegen Codesport Monaco toe dat de Britse renstal indruk op hem had gemaakt in Bahrein. "Ik heb het gevoel dat Red Bull Racing dit jaar over een auto beschikt waarmee ze zich met Mercedes kunnen meten. McLaren was ook erg indrukwekkend tijdens de wintertest op Sakhir."