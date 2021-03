Aston Martin: "Veel geleerd, ondanks een uitdaging hier en daar"

De rentree van Aston Martin in de Formule 1 na meer dan zestig jaar afwezigheid ging tijdens de driedaagse test in Bahrein niet gepaard met opzienbarende resultaten. De Britse renstal viel vooral op door een gebrek aan ronden. Aston Martin kwam niet verder dan 314 ronden in totaal. Alleen Mercedes legde tijdens de enige wintertest dit jaar minder kilometers af.

Toch is Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer niet ontevreden. "We hebben een drukke week achter de rug waarin we veel geleerd hebben, ondanks een uitdaging hier en daar - waaronder een zandstorm op vrijdag. Lance Stroll en Sebastian Vettel waren gezamenlijk goed voor een totaal van 314 ronden, waardoor we over veel waardevolle data beschikken die we nu zullen doorspitten voordat we terugkeren naar Bahrein om er te racen."

"We hebben wat tijd verspeeld met technische problemen, vooral met Sebastian op zaterdag, maar een van de redenen waarom we testen is om achter zulke problemen te komen. Een van de belangrijkste opdrachten was om Vettel te helpen bij de inpassing bij zijn nieuwe team en op dat vlak hebben we al veel progressie geboekt. Lance was in staat om zijn programma af te werken en daar hebben we nuttige informatie mee vergaard. Daardoor zijn we goed gepositioneerd voor de Grand Prix van Bahrein van later deze maand."