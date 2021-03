Red Bull Racing ontvangt nieuwe brandstof van partner ExxonMobil

ExxonMobil heeft Red Bull Racing voorzien van een nieuwe brandstof, speciaal ontwikkeld voor 2021 en de nieuwe Honda-motor. De Synergy Race Fuel is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de oliemaatschappij, de Oostenrijkse renstal en de Japanse autofabrikant.

In 2020 was ontwikkeling van brandstof verboden en ook voor komend seizoen is slechts één brandstofspecificatie toegestaan. De engineers van ExxonMobil hebben daarom extra hun best gedaan om een brandstof te ontwikkelen waarmee Red Bull Racing het meeste uit de Honda RA621H-aandrijflijn kan halen, zo valt te lezen in het persbericht.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner: "Winnen in de Formule 1 is een gevolg van een ongelooflijk ingewikkeld proces waarbij een competitief voordeel wordt behaald met behulp van verscheidene elementen, van de aerodynamica tot het motorvermogen en het creëren van de optimale brandstof voor onze krachtbron."

"Het afgelopen jaar hebben de specialisten van ExxonMobil nauw samengewerkt met onze engineers en die van Honda om ons een brandstof te bezorgen die in harmonie werkt met onze nieuwe motor en de RB16B. Elk element is een waardevol wapen in het arsenaal van ons team om de jacht op het kampioenschap in te zetten."