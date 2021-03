Mick Schumacher rijdt op eigen verzoek met de afkorting 'MSC'

Veel Formule 1-fans zullen bij het zien van en kijken naar Haas F1-coureur Mick Schumacher automatisch denken aan zijn legendarische vader Michael Schumacher. Daar draagt de regerend Formule 2-kampioen zelf ook een steentje aan bij. Zoals tijdens de wintertest in Bahrein al te zien was rijdt Mick Schumacher komend seizoen met dezelfde afkorting als zijn vader, namelijk MSC.

Daar heeft hij zelf voor gekozen. Mick Schumacher legt uit dat hij er speciaal een verzoek voor heeft ingediend. "Ik wilde per se MSC als afkorting. Daar heb ik een emotionele band mee. Ik denk dat iedereen het wel gaaf vindt om de tijdenlijsten te bekijken en daar weer de letters MSC te zien staan."

Na de driedaagse test in Bahrein voelt de debutant zich klaar voor zijn eerste seizoen Formule 1. "We hebben 23 races voor de boeg, dat is geweldig. Over het algemeen zijn we tevreden over hoe de testsessie is gegaan. Ik sta nu te popelen om te racen en ik verheug me erop. Het kan mij niet snel genoeg beginnen. Ik voel me goed voorbereid en ben er klaar voor", aldus Mick Schumacher.

Haas F1-teambaas Günther Steiner onthulde dat Mick Schumacher alles bijhoudt. "Het viel me op dat Mick een klein schriftje heeft waarin hij telkens dingen opschrijft. Ik ga daar niet achter zijn rug om in rondneuzen om te kijken wat hij erin vermeldt, maar ik hoop en vermoed dat hij allerlei technische details noteert die hij wil onthouden."