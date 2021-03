Ook Daniel Ricciardo moet zich aanpassen bij McLaren: "Vooral aan de remmen"

Daniel Ricciardo stapte afgelopen winter over van Renault naar McLaren. Hij zal bij McLaren niet te maken krijgen met Renault-motoren maar met de krachtbronnen van Mercedes. Dit is echter niet de grootste aanpassing die hij moet maken voor de start van het nieuwe seizoen.

De Australiër zegt dat het comfortabel worden met de remmen in zijn McLaren één van de grootste aanpassingen is die hij moet maken sinds hij bij het team kwam. Nadat hij in de afgelopen vier seizoenen voor 3 verschillende teams heeft gereden, beschreef Ricciardo hoe hij zich opnieuw moet aanpassen aan een auto die zich tijdens het remmen anders gedraagt ​​dan hij gewend is.

Inhaalacties door laat te remmen

Na de test in Bahrein zei hij: "Het is zeker weer anders, dus ik ben me waarschijnlijk nog steeds aan het aanpassen. Als je van Red Bull naar Renault en Renault naar McLaren gaat, zijn de remmen waarschijnlijk het grootste onderdeel waar je jezelf moet aanpassen. Daar probeer ik nog steeds bovenop te komen en te begrijpen waar de limiet van de auto is. Ik denk dat het er de afgelopen jaren over het algemeen uitziet dat ze een redelijk goede auto hebben gehad om te remmen."

Ricciardo hoopt dat hij in staat zal zijn om enkele van zijn karakteristieke late remacties uit te voeren zodra hij de remmen van zijn nieuwe auto volledig onder de knie heeft. De coureur met startnummer 3: "Ik denk dat als ik eenmaal op de hoogte ben, het een behoorlijk goede moet zijn en hopelijk zullen jullie weer wat goede inhaalacties van mij zien, waarbij ik zeer laat in kan remmen."