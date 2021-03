Sebastian Vettel heeft aanpassingsproblemen: "Deze auto heeft andere rijstijl nodig"

Sebastian Vettel zegt dat er geen paniek is, ondanks zijn moeilijke start bij zijn nieuwe team Aston Martin. Het Britse team heeft dit seizoen weinig veranderd ten opzichte van vorig seizoen aan de wagen, behalve de kleuren vanwege de naamsverandering.

Te weinig getest

De Duitser had last van technische problemen in Bahrein en kon zodoende niet voldoende kilometers afleggen. Na de test van zondag zei hij: "Tien jaar geleden zou er paniek zijn geweest. Ik mis zeker ongeveer 100 ronden. Daar moeten we nu gewoon mee leven."

Maar hij weerstond de verleiding om de technische partner van Aston Martin, Mercedes, de schuld te geven. "De componenten van Mercedes zitten op onze auto en worden gemengd met onze eigen componenten. Uiteindelijk is een storing altijd wat meer aan één kant zit, maar dat is niet belangrijk. Het enige belangrijke is dat het wordt verholpen."

Aanpassingsproblemen

Niet alleen dat, Vettel heeft ook moeite om zich aan te passen aan een totaal andere auto. "Hij is gebouwd volgens een andere filosofie. Deze auto heeft een ander type rijstijl nodig. Het zijn maar kleine dingen, maar de som van de details klopt. Ik verwacht nu een steile leercurve in de eerste races. Het is een beetje wisselvallig begonnen, maar het seizoen is nog lang."

Geen paniek

Daarom dringt hij erop aan dat er geen paniek is. De viervoudig wereldkampioen: "Ik ben al zo lang in de F1 dat je er niet meer zo veel last van hebt. En paniek helpt sowieso niet."

Vettel zei dat hij niet zeker weet waar Aston Martin momenteel staat in de pikorde van 2021. "We hebben gewoon niet veel runs gedaan die vergelijkbaar zijn met andere auto's."