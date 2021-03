Red Bull Racing spreekt van een 'goede basis om op te bouwen'

Het enige wintertest ter voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen is voor Red Bull Racing naar wens verlopen. De werkgever van Max Verstappen en Sergio Perez stuitte tijdens de drie testdagen in Bahrein niet op betrouwbaarheidsproblemen en kon zodoende veel kilometers maken. Bovendien zette Verstappen de snelste tijd van de week op naam van Red Bull Racing.

Al met al was het een positieve test, vindt ook hoofdengineer Guillaume Rocquelin. "Het programma voor beide sessies op de slotdag was identiek. In tegenstelling tot de eerste twee dagen, stond de derde dag vooral in het teken van het optimaliseren van de auto. We deden dus kortere runs, probeerden enkele set-up wijzigingen en stonden iets langer in de garage. We hebben wel nog wat ontwikkelingswerk verricht, maar zorgden er ook voor dat de crew en de coureurs weer op snelheid waren met de procedures en de pitststops."

"Het was eenzelfde plan voor beide rijders met een vergelijkbaar resultaat voor beiden. Over het algemeen zijn het positieve testdagen geweest. Drie dagen zullen nooit genoeg zijn, ik denk dat niemand dat kan zeggen, maar gezien de tijd die we beschikbaar hadden, hebben we veel nuttige data vergaard tijdens de testdagen. We hebben een erg goede basis om op te bouwen en we kijken ernaar uit om over een paar weken terug te keren naar Bahrein voor de eerste Grand Prix van 2021."