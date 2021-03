Mattia Binotto: "Ferrari heeft zich op veel vlakken verbeterd"

Het team van Ferrari staat er beter voor dan twaalf maanden geleden. Dat is een belangrijke les die teambaas Mattia Binotto tijdens de driedaagse wintertest in Bahrein heeft geleerd. De Scuderia viel vorig seizoen zwaar tegen en zint op wraak dit jaar. De eerste tekenen van herstel dienden zich tijdens de test op Sakhir aan, al heeft Ferrari nog een lange weg te gaan.

Afgaande op de drie testdagen in Bahrein heeft de Italiaanse renstal deze winter wel het een en ander gevonden, maar niet genoeg om weer aan te haken bij de absolute top. Desalniettemin is Binotto tevreden. "Het waren drie drukke dagen. Een van de prioriteiten was om de korte tijd optimaal te benutten om het gedrag van de SF21 te doorgronden en daar zijn we in geslaagd. We hebben ons op veel vlakken verbeterd ten opzichte van vorig seizoen."

De Ferrari-teambaas doelt met name op de topsnelheid van de nieuwe bolide. De Scuderia is op dat punt niet langer het lelijke eendje van de Formule 1 en kan op de rechte stukken mee met de rest. Binotto: "We wisten hoe onze nieuwe motor presteerde op de testbank, maar op het circuit kan het dan nog een ander verhaal zijn. Gelukkig lijkt dat nu niet het geval te zijn."

"Vorig jaar tijdens het Grand Prix-weekend in Bahrein waren we erg langzaam op de rechte stukken. We haalden Q3 niet en waren mijlenver verwijderd van pole position. Nu zie ik op de rechte stukken in ieder geval een snelheid die in orde is. We zijn niet meer in het nadeel zoals vorig jaar. Dat heeft niet alleen te maken met motorvermogen, maar ook met drag. Beide aspecten hebben bijgedragen aan een betere topsnelheid bij de SF21."