'Alleen de top drie scoort punten tijdens de superkwalificatie'

De Formule 1 is van plan om alleen de top drie van de sprintraces te belonen met punten. De koningsklasse van de autosport gaat dit jaar drie keer experimenteren met een zogenaamde 'superkwalificatie' op zaterdag, een korte race van een half uur die de startopstelling voor de hoofdrace op zondag bepaalt.

Naast het bepalen van de startgrid voor zondag zijn er ook punten te verdienen tijdens de sprintrace. In het voorstel dat er nu ligt scoren alleen de eerste drie rijders punten: 3 punten voor de winnaar, 2 punten voor de nummer twee en 1 punt voor de coureur die als derde finisht. Er volgt geen huldiging op het podium. De Formule 1 gaat het concept komend seizoen waarschijnlijk uitproberen tijdens de Grand Prix-weekenden op Silverstone, Monza en Interlagos.

Ross Brawn, sportief directeur van de Formule 1, ziet het nieuwe format wel zitten. "Je krijgt hierdoor veel meer een weekend als geheel, dat is precies wat we willen verkennen. Als het niks is, dan hebben we het in ieder geval geprobeerd en verdwijnt het idee in de prullenbak. Maar ik ben er vrij optimistisch over. Als je kijkt naar een Grand Prix-weekend als geheel, dan heeft een format met sprintraces op zaterdag veel meer te bieden."

Mercedes-teambaas Toto Wolff steunt het experiment. "Zodra we het uitgeprobeerd hebben, moeten we eerlijk de voor- en nadelen van dit nieuwe format op een rij zetten, zowel vanuit een sportief als vanuit een commercieel oogpunt. Aan de hand daarvan kunnen we dan conclusies trekken."