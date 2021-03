Lewis Hamilton en Mercedes concluderen: "We zijn niet snel genoeg"

Het team van Mercedes kan aan de bak. In tegenstelling tot voorgaande jaren zette de Duitse renstal dit keer niet de toon tijdens de testdagen ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het kan natuurlijk zijn dat de regerend wereldkampioen probeert de concurrentie zand in de ogen te strooien, maar getuige de geluiden vanuit Mercedes zelf is het daar toch echt alle hens aan dek. Het fundament onder de hegemonie wankelt.

Titelhouder Lewis Hamilton is bijvoorbeeld duidelijk in zijn conclusie. "We komen overal wat tekort. Ik zou het geen worsteling willen noemen, maar we zijn gewoon niet snel genoeg. En dat geldt dan voor een rondje in het algemeen, er zijn geen specifieke punten waar we extra veel laten liggen. Ik ben dankbaar dat het erop zit, want ik ben nooit fan geweest van testen. Ik hou ervan om te racen. Aan de andere kant zou het nu wel fijn zijn geweest om meer testdagen te hebben. Dit is waarschijnlijk de enige keer dat ik om meer testdagen zou vragen. Maar goed, we hebben veel werk voor de boeg, het wordt zwaar."

Mercedes-hoofdengineer Andy Shovlin legt uit dat vooral in de langere runs zichtbaar was dat de W12 momenteel niet opgewassen is tegen de Red Bull Racing RB16B. "Op de slotdag van de test was de betrouwbaarheid in orde en hebben we ons volledige programma af kunnen werken. Valtteri Bottas heeft zich in de ochtend gericht op set-up werk in lange runs en Lewis focuste zich op een combinatie van lange runs en kwalificatieruns. We hebben wat progressie geboekt met de balans met veel brandstof en de auto was wat meer voorspelbaar, maar uit de verzamelde data blijkt dat we op racetempo niet zo snel zijn als Red Bull Racing."

"Met weinig brandstof leverde het een nog verwarrender beeld op. We boekten maar weinig winst en we moeten onze benadering tegen het licht houden, want te veel auto's waren sneller dan wij op de laatste testdag. De afgelopen jaren hebben we vaker problemen gehad tijdens de tests en wisten we dat voor de eerste race altijd weer recht te trekken, maar nu krijgen we daar wel een heel zware dobber aan. Het duurt niet lang voordat we hier terugkeren voor de eerste Grand Prix, dus we hebben een programma samengesteld om geen mogelijkheid onbenut te laten om meer snelheid te vinden in de komende tien dagen."