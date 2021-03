Red Bull Racing kende een uitstekende wintertest ter voorbereiding op het 2021-seizoen. De auto leek erg gemakkelijk te besturen, en volgens verschillende commentatoren leek de RB16B het meest stabiel door alle bochten. Max Verstappen klokte dan ook de snelste tijd van de dag - en daarmee de snelste tijd van de gehele wintertest.

Een ronde op de zachte C4-compound liet lang op zich wachten; telkens als Verstappen naar buiten reed deze middag deed hij dat op de witte C2-band of de gele C3-band. Echter, ook op de C3-band was Verstappen snel, en zelfs met een beslist niet-foutloze ronde wist de Nederlander naar P1 te schieten.

Later, toen Yuki Tsunoda flink snel onderweg was in zijn AT02, ging de Nederlander ook naar buiten op een setje rode C4-banden. Moeiteloos schoot de Nederlander naar de snelste tijd. Zie in de beelden hieronder hoe Verstappen dat voor elkaar kreeg. Deze ronde was goed voor een 1:28,960. Ter referentie, de pole-tijd van Lewis Hamilton in 2020 op dit zelfde circuit was een 1:27,264.