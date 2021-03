Bottas heeft onderonsje met Verstappen: "Ik zit op jouw stoel!"

Het was een vaak voorkomend gezicht tijdens de persconferentie op een zaterdag. Hamilton P1, Bottas P2 en Verstappen P3. Verstappen zei op een gegeven moment dat het zijn stoel was, en wilde hem mee naar huis nemen.

Echter, vandaag tijdens de persconferentie merkte Bottas op dat hij op de P3-stoel zat. Bottas grapte toen naar Max dat hij op Max zijn stoel zat.

Bottas sat in the usual 'P3' seat in today's first FIA press conference, turns to Max and says "I've got your seat!" 😅 #F1 #F1Testing pic.twitter.com/tymlV9OFFY