Bottas echoot opmerkingen Hamilton over "bits en meedogenloze" Mercedes

Niet alleen Lewis Hamilton, maar nu ook Valtteri Bottas geeft toe dat het kampioenteam Mercedes werk voor handen heeft. Naar verluid zou de achter-as van de W12 zeer instabiel zijn, en dat het team hard moet werken om de balans te verbeteren.

Mercedes heeft dusver geen vlekkeloze wintertest meegemaakt. In de allereerste sessie kon Bottas slechts zes ronden rijden, er was te zien hoe de wagen vaak van de baan ging, en Hamilton bevond zich zelfs in de gravel - dit zorgde voor een rode vlag.

Bottas kende gister naar zijn zeggen een "veel betere" dag dan de eerste dag. "Eindelijk heb ik veel ronden neer kunnen zetten en de auto écht hebben kunnen leren - alle nieuwe onderdelen die er op zitten en zelf nieuwe dingen proberen", zo vertelt Bottas. "Het is altijd goed om te leren en dat is waar het om draait tijdens testen. Indien bepaalde setups niet werken, dan weten we dat in ieder geval, en kunnen we die informatie gebruiken tijdens race-weekenden."

"We hebben vooruitgang geboekt wat betreft de setup ten opzichte van gister, maar de auto is echt nog steeds lastig te besturen in warmere en winderige omstandigheden", zo vertelt Bottas verder. "Daar moeten we aan gaan werken. Het zullen nog drukke sessies worden, want we hebben meer dan genoeg om aan te werken', zo concludeert Bottas.