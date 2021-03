Hamilton over korte voorbereiding tot eerste Grand Prix: ''Het is niet eenvoudig''

De eerste pre-season-testdag in Bahrein verliep voor Mercedes niet soepel, erkende regerend wereldkampioen Lewis Hamilton. In de ochtend kende Valtteri Bottas met de W12 problemen met de betrouwbaarheid. ''Deze dag ging niet zonder slag of stoot. Dit gebeurt vast om ons uit te testen'', zei de coureur in een statement van Mercedes. ''Iedereen werkt keihard om hier te kunnen zijn. In de ochtend hadden we pech. Dat was ongelukkig voor Valtteri. We verloren veel baantijd. Het team zoekt uit wat er misging'', doelt de Brit op issues met de versnellingsbak.



's Middags was het de beurt aan Hamilton om de W12 voor het eerst te testen. Na afloop was de Brit blij met de vooruitgang. ''Het team deed het geweldig om de auto werkend te krijgen. De sessie was niet zonder uitdagingen. We hebben geprobeerd om oplossingen te vinden voor de problemen waar we tegen aan liepen. We hadden een goede debrief en we zullen hard blijven werken'', zei de titelverdediger strijdvaardig.



Hamilton heeft nog een ochtend en middag om zich goed voor te bereiden voor de eerste Grand Prix. De limiet aan testen, maakt het volgens de Brit er niet makkelijker op. ''We moeten positief blijven. Ik herinner mij 2007 waarin ik tien dagen de wagen testte. Het wordt steeds minder en minder. Met andere type banden en aerodynamica is het niet eenvouding, maar dat geldt voor iedereen. Ik denk dat mijn negen jaar ervaring binnen het team mij veder kan helpen om het maximale eruit te halen.''