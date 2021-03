Max Verstappen: "Vanwege het stof heb ik mijn vizier gewisseld"

Red Bull Racing is samen met Max Verstappen prima uit de winter gekomen. De Nederlander reed vandaag de snelste tijd en domineerde tijdens de middagsessie in Bahrein op de eerste testdag ter voorbereiding op het seizoen 2021.

Mercedes was nergens te bekennen en had meerdere problemen gedurende de dag, al was het voor iedereen lastig gezien het feit dat het flink waaide en aan het begin van de middag een zandstorm over het circuit waaide.

De 23-jarige Verstappen is echter tevreden met de start van de 3-daagse test in het Midden-Oosten, zo liet hij weten aan onder andere GPToday.net: "We hadden een erg positieve dag. We konden veel ronden rijden ondanks dat de baancondities niet al te best waren. Het was erg warm, veel wind en de bandenslijtage is hier erg hoog. Daarom is het niet gemakkelijk om veel ronden achter elkaar te rijden. Ik ben erg blij met deze dag. We hoeven het nog niet te hebben over snelheid, we hebben ons programma afgewerkt. De auto voelde goed aan en het is goed om een test zo te beginnen."

"Het rijden in deze hitte maakt het wat over het algemeen wat moeilijker maar ik heb vanwege het stof alleen mijn vizier gewisseld. Je gaat altijd voor een dag als deze, en als je dan een dag op zo’n manier af kunt sluiten zijn we allemaal erg blij. Qua snelheid willen we wachten tot Q3 van de eerste Grand Prix. Daar zal je de echte snelheid zien van alle auto’s."