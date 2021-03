Vettel moet nog wennen aan de Aston Martin: "Auto gedraagt zich anders"

Sebastian Vettel heeft zijn eerste officiële testdag in dienst van Aston Martin achter de rug. Op het circuit van Sakhir in Bahrein reed hij 51 ronden en klokte hij een 1:33.742 als persoonlijke beste tijd, voorlopig goed voor de zevende positie. Het was voor de viervoudig wereldkampioen wel even wennen na al die jaren bij Ferrari, zo gaf hij na afloop toe.

"Het was een interessante sessie", begon Vettel. "De omstandigheden op de baan waren listig, de auto gleed heel veel. Maar we hebben een boel geleerd en een hoop opgestoken. Er zijn veel dingen waar ik nog aan moet wennen. Het gedrag van de auto onder het remmen en accelereren is anders. Het sturen is anders."

Desalniettemin heeft de Duitser zich vermaakt tijdens de eerste van drie halve testdagen deze week in Bahrein. Vettel vervolgt: "Er zijn nog veel dingen waar ik aan gewend moet raken, er zit nog een hoop in het vat. We hebben het meeste dat we op het programma hadden staan wel kunnen doen. Het was leuk."

Teamgenoot Lance Stroll zit deze middag in de Aston Martin AMR21. Vettel is morgenochtend weer aan de beurt. Zondag zal de Duitser de middagsessie voor zijn rekening nemen.