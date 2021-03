Direct problemen bij Mercedes in Bahrein door versnellingsbak

Het team van Mercedes kent, in tegenstelling tot andere jaren, geen vlekkeloze eerste ochtend van de wintertest. De testsessies zijn verplaatst van Barcelona naar Bahrein, vanwege de coronamaatregelen. Er zal drie dagen getest worden door de teams, voordat over 2 weken het seizoen van 2021 kan beginnen.

Dat Mercedes nu al problemen kent is opvallend. Het Duitse team was normaliter altijd direct op de baan en stond aan het einde van de ochtend meteen bovenaan qua tijden en het meest gereden ronden.

Niets daarvan is nu te zien in Bahrein. Valtteri Bottas reed slechts één installatierondje waarna de schermen voor de pitbox verschenen. Volgens het team heeft het niet te maken met de motor, maar zou de versnellingsbak uit voorzorg gewisseld worden. De Mercedes staat nu al ruim 2 uur in de pitbox en komt mogelijk pas tegen het einde van de ochtendsessie naar buiten.

