Horner: "Nog nooit iemand zo gretig als Max Verstappen gezien"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen bevat alle ingrediënten om uit te groeien tot een absolute wereldtopper in de Formule 1, voor zover hij dat nog niet is. Dat liet zijn teambaas Christian Horner in een podcast voor BBC Radio 5 Live weten. De nog altijd pas 23-jarige Verstappen draait inmiddels al wat jaartjes mee in de top, maar hij wacht nog op zijn eerste wereldtitel.

Een kwestie van tijd, weet ook Horner. Tot nu toe is Mercedes telkens oppermachtig geweest, maar wie weet krijgt de Nederlander in 2021 de kans om voor het kampioenschap te gaan. Verstappen zelf is er klaar voor. Horner: "Een coureur moet onverschrokken zijn, een enorm vertrouwen in eigen kunnen hebben en een enorme honger om te winnen bezitten."

"Dat is wat zo interessant is aan Verstappen. Hij is nog altijd een jongeling, maar beschikt al vanaf het begin over die honger en gretigheid. We hebben veel geweldige coureurs gehad, maar ik heb nog nooit iemand gezien die zo gretig is als Max."

Ervaring is het enige verschil met kampioenen als Lewis Hamilton en Sebastian Vettel, verklaart Horner. "Hoe meer ervaring een rijder vergaart, des te minder onnodige risico's ze nemen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij Lewis en Sebastian. Door hun ervaring weten ze precies het juiste moment uit te kiezen om meer risico te nemen. In de vrije trainingen bouwen ze het rustig op en zie je ze eigenlijk nooit risico's nemen."

"Voor de kwalificatie schakelen ze dan een tandje bij. In de races zie je ook dat de echte toppers alleen risico's nemen wanneer dat echt noodzakelijk is, dat is iets waarmee Hamilton zich weet te onderscheiden. Hij neemt nog steeds risico's alsof hij een nieuwkomer is, maar wel op de juiste momenten. De honger en de geestdrift zijn er nog, maar door zijn ervaring rijdt hij misschien iets meer berekenend dan aan het begin van zijn loopbaan", aldus Horner.