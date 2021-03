Zelfs Ferrari-coureurs verrast door toefje groen op nieuwe SF21

Het team van Ferrari presenteerde gisteren de auto voor het seizoen 2021. Wat gelijk opviel aan de SF21, was het groene logo van sponsor Mission Winnow aan de bovenkant van de motorkap. De Scuderia heeft daar pas laat toe besloten, blijkt uit een eerste reactie van coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc.

Ook zij waren verrast door de toevoeging van de felle tint groen. De van McLaren overgekomen Sainz verwoordde het zo: "We hadden dat groen niet verwacht, dat is pas vorige week aangebracht." Teamgenoot Leclerc bevestigt dat Ferrari dit pas op het laatste moment heeft veranderd. "Het was een last-minute beslissing. Ik moet zeggen dat ik er inmiddels al aan gewend ben."

Belangrijker dan de kleur is dat de bolide snel is. Ferrari kan zich niet nog zo'n teleurstellend seizoen als vorig jaar veroorloven, anders gaan er koppen rollen. De Scuderia is aan zijn stand verplicht om beter te presteren dan in 2020, maar tegelijkertijd doemt 2022 met de ingrijpende regelwijzigingen al aan de horizon op. Teambaas Mattia Binotto geeft toe dat de focus meer op volgend jaar ligt.

"Zo is dat overigens ook bij de concurrentie. Niemand wil de plank mis slaan voor het eerste seizoen onder de nieuwe reglementen. Daarom verwacht ik gedurende dit jaar ook minder updates dan gebruikelijk. De krachtsverhoudingen aan het begin van het seizoen zouden heel goed het hele jaar kunnen duren, met niet al te veel schommelingen", aldus Binotto.